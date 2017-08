Job im Gepäck: Als Sterneköchin nach Peru

07.08.2017 | 29:00 Min. | Verfügbar bis 07.08.2018 | WDR

Anna Schwarz ist Köchin im edlen Schlosshotel Hugenpoet in Essen. Täglich kreiert sie Köstlichkeiten auf hohem Niveau. Für "Hier und Heute - weltweit" verlässt die junge Köchin 'ihr' Schloss, um nach Peru zu reisen, in ein Land, in dem es zwar auch berühmte Köche gibt, wo aber viele Leute mit einfachsten Mahlzeiten überleben müssen. Autor/-in: Katharina Gugel, Ulf Eberle