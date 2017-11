Frauenaufstand im Macholand - Die neue Revolution in Lateinamerika

22.11.2017 | 28:53 Min. | WDR

Karina hatte ihren Mann 15-mal angezeigt. Er hatte sie geprügelt, vergewaltigt. Die Polizei in Buenos Aires kümmerte sich nicht. Am Ende der Gewaltspirale zündete ihr Mann Karina an. Autor/-in: Michael Stocks

