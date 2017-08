Wählt mich! - Wie Parteien um Stimmen werben

09.08.2017 | 43:59 Min. | WDR

Am 24. September ist es wieder so weit: Der 19. Deutsche Bundestag wird gewählt. Wieder einmal werden die Spitzenkandidaten durchs Land reisen, werden die Parteien ihre Plakate kleben und in den Fußgängerzonen Luftballons, Fähnchen und Kugelschreiber verteilen. Die Dokumentation „Wählt mich – Wie Parteien um Stimmen werben“ zeigt die Kandidaten von 1949 bis heute. Erinnert an witzige Wahlspots und lässt ehemalige Politiker ihre Gefühle bei den damaligen Wahlkämpfen erzählen. Autor/-in: Carsten Günther