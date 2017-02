Die US-Präsidenten und der Krieg (Fassung 2017)

08.02.2017 | 01:28:31 Min. | Verfügbar bis 15.02.2017 | WDR

Der US-Präsident ist auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Die USA stehen in der Weltrangliste für Militärausgaben unangefochten an Platz 1. Eine Zahl, die eindrucksvoll die imperiale Vormachtstellung der USA belegt. Doch in wessen Interesse?