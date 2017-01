Der Perlmuttknopf

In seinem in Chile spielenden Dokumentarfilm "Der Perlmuttknopf" begibt sich Regisseur Patricio Guzmán auf die Spuren des dunklen Geheimnisses der Region Patagonien. Mit beeindruckenden Bildern zeigt Guzmán den Lebensraum der Ureinwohner, von denen nach dem durch britische Seeleute verübten Völkermord nur noch wenige übrig geblieben sind. In dieser wunderschönen Gegend wurden einst tausende Menschen grausam ertränkt. Doch das Wasser, so die Ureinwohner Patagonien, vergisst nicht.