Der Kuaför aus der Keupstraße

10.05.2017 | 01:32:35 Min. | Verfügbar bis 17.05.2017 | WDR

Der Film erzählt die Geschichte des Nagelbombenanschlags vor dem Salon des türkischen Frisörs Özcan Yildirim in der Kölner Keupstraße am 9. Juni 2004. Im Zuge der Rekonstruktion der polizeilichen Ermittlungen wird deutlich, dass es vor allem die Opfer sind, die als Täter verdächtigt wurden. Auch Özcan Yildirim selbst wird in den Augen der ermittelnden Behörden zum potentiellen Täter mit Verbindungen zur Schutzgeld- und Drogenmafia. Erst Jahre später konnte der Anschlag dem sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) zugeordnet werden.