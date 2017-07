Böttingers Bücher - Fantastische Welten mit Wolfgang Hohlbein und Kai Meyer

WDR.DOK | 24.07.2017 | 29:00 Min. | WDR

Sie sind die Könige der fantastischen Literatur in Deutschland: Wolfgang Hohlbein und Kai Meyer. In ihren Büchern erschaffen sie eigene Welten, in denen es vergessene Täler und schwimmende Städte gibt, fliegende Teppiche und Elfen; in denen Bücher zum Leben erweckt werden und Menschen sich in Raubtiere verwandeln. Autor/-in: Birgit Quastenberg