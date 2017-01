Reaktionen auf Trump in NRW

Nach Obama jetzt also Trump. Nach Yes, we can, jetzt also: America first! Vizekanzler Sigmar Gabriel hat am Abend schon besorgt reagiert: Der meint es bitterernst. Das waren heute hoch nationalistische Töne", sagte der SPD-Chef zur Antrittsrede Trumps. Make America great again - was macht das mit der Welt, mit uns hier in NRW? Wir waren heute in einer amerikanischen Kneipe und haben uns umgehört.