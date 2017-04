Nach Wahl in Frankreich: Aus für etablierte Parteien

WDR aktuell | 24.04.2017 | 04:19 Min. | Verfügbar bis 24.04.2018 | WDR

Erleichterung in ganz Europa nach dem ersten Wahlgang der Wahl in Frankreich. Marie Le Pen hat es zwar in die Stichwahl geschafft, konnte aber nicht die Mehrheit der Stimmen für sich gewinnen.