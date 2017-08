Marseille: Auto rast in Bushaltestellen

WDR aktuell | 21.08.2017 | 02:28 Min. | Verfügbar bis 21.08.2018 | WDR

In der französischen Hafenstadt Marseille ist ein Auto in eine Bushaltestelle gerast. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des alten Hafens, ein beliebter Ort für Touristen. Bisher sind die Hintergründe noch unbekannt.