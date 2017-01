Joachim Gaucks letzte Rede

Dreieinhalb Wochen vor der Wahl des neuen Bundespräsidenten hat Joachim Gauck am Mittwoch (18.1.) Bilanz gezogen. Es hat sich viel getan in diesen fünf Jahren. Bei seiner Antrittsrede hatte Gauck Fragen an sich und Deutschland gestellt, vor allem: wie soll es aussehen, unser Land? Heute war der Tag, darauf zu antworten.