Dieselgipfel NRW

WDR aktuell | 01.09.2017 | 01:46 Min. | Verfügbar bis 01.09.2018 | WDR

In der Diesel-Problematik stecken viele Städte in NRW in einem Dilemma. Die deutsche Umwelthilfe hat rund 30 Städte verklagt und verlangt Dieselfahrverbote, damit die Luft besser wird. Die neue Landesregierung will auf gar keinen Fall Fahrverbote. Was also tun? Das ist Thema beim NRW-Diesel-Gipfel von Land und Kommunen.