Sessionseröffnung Kölner Karneval 2017/2018 - live vom Heumarkt

11.11.2017 | Verfügbar bis 11.11.2017 | WDR

Kölle Alaaf! Das Warten hat endlich ein Ende, die Jecken sind wieder los! Nach dem gemeinsamen Countdown mit dem Präsidenten der Ostermann-Gesellschaft, Ralf Schlegelmilch, wird pünktlich um 11.11 Uhr auf dem Heumarkt der Karnevalssession 2017/2018 in Köln eröffnet. Traditionell mit dabei: Das neue Dreigestirn, Oberbürgermeisterin Henriette Reker und alles, was in der kölschen Karnevalsszene Rang und Namen hat. Unter anderem mit den Paveiern, Cat Ballou, den Räubern, Brings, Kasalla, Querbeat und den Höhnern.