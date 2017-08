Sommerträume

27.08.2017 | 31:58 Min. | WDR

Menschen erleben ihren ganz persönlichen Sommertraum. Sie tauchen einen Tag oder ein Wochenende in eine andere Welt ein. Es sind Reisen in eine Zeit, von der die Teilnehmer vielleicht schon lange geträumt haben. Und bei ihren Zeitreisen kommen sie auch mal an ihre Grenzen oder müssen über den eigenen Schatten springen. Autor/-in: Beate Höfener, Katja Stephan