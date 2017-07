NRW startet in die Sommerferien

16.07.2017 | 44:45 Min. | Verfügbar bis 16.07.2018 | WDR

Schule aus, Koffer packen und nix wie weg: Für viele der 1,8 Millionen Familien in NRW beginnt mit dem Sommerurlaub die schönste Zeit im Jahr! Der WDR beschreibt den Aufbruch in die Ferien, die großen Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen. Und zeigt, dass der Ferienstart auch der Tag ist, an dem viele Hürden überwunden werden müssen. Autor/-in: Philipp Bitterling