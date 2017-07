Kölner Lichter 2017 - Teil 1

Das hat es noch nie gegeben: Die Höhner singen in diesem Jahr gemeinsam mit tausenden Besucherinnen und Besuchern die Feuerwerksmusik. Freuen Sie sich auf die Kölner Lichter: auf hinreißende Illuminationen, gleißende Heißluftballons, bengalische Feuer, 500.000 Wunderkerzen und zahlreiche Begrüßungsfeuerwerke, die den Schiffskonvoi von seinem Startplatz in Porz bis zum endgültigen Liegeplatz vor dem Kölner Tanzbrunnen begleiten. Der Höhepunkt des Abends ist das größte musiksynchrone Höhenfeuerwerk Deutschlands, das von zwei 120 Meter langen Schiffen mitten auf dem Rhein zwischen Hohenzollernbrücke und Zoobrücke abgeschossen wird und das in diesem Jahr musikalisch und pyrotechnisch unter dem Motto "Das Experiment" steht.