#keineWAHL: Was Ausländer von der Bundestagswahl erwarten

31.07.2017 | 43:49 Min. | Verfügbar bis 31.07.2018 | WDR

Wahlrecht nur für Deutsche? In Deutschland ist das die Regel. Was aber ist mit all denen, die hier geboren sind, aber keine Chance auf einen deutschen Pass haben? Oder den Deutschen, die ihr Wahlrecht verloren haben, weil sie im Ausland leben? Sollten sie nicht auch wählen dürfen? Andere Länder handhaben es so. Wer lange genug im Land lebt, darf dort wählen. Ein Modell auch für Deutschland?