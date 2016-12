Hirschhausen - Ist das ein Witz? (2/2)

22.12.2016 | 48:36 Min. | Verfügbar bis 29.12.2016 | WDR

Eckart von Hirschhausen und Hellmuth Karasek erzählen sich Witze und brillieren mit Hintergrundwissen: Was macht den Witz zum Witz? Für wen ist Humor gefährlich? Wieso ist Lachen gesund? Fragen über Fragen, mit denen der Arzt Eckart von Hirschhausen und der Literaturkritiker Hellmuth Karasek landauf landab ganze Säle in Aufruhr versetzen. So auch das Publikum in Bremens Konzerthaus "Die Glocke".