Doc Esser - Das große Diät-Langzeitexperiment

11.01.2017 | 43:37 Min. | WDR

Stefanie, Joachim und Christian treffen sich zum großen Diät-Langzeitexperiment. Schon vor rund einem Jahr haben sich die drei an ein Diätexperiment gewagt. Damals ging es um unterschiedliche Diäten und um Eiweißshakes. Diesmal wollen sie mithilfe von Dr. Heinz-Wilhelm Esser alias Doc Esser und einer Motivationstrainerin ihren „inneren Schweinehund“ überwinden. Aber wie überwinde sie ihn? Welche Motivation muss ich an den Tag legen und wie stelle ich meine Ernährung am besten um?