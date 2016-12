Der Trapper aus dem Münsterland

26.12.2016 | 44:54 Min. | Verfügbar bis 26.12.2017 | WDR

Fritz Dieck aus Lienen im Münsterland hat einen Beruf mit extremem Seltenheitswert: Er ist professioneller Trapper in Kanada. Fritz Dieck lebt vom Fallenstellen. Seine Trapline – also das Jagdgebiet – umfasst 140.000 Hektar und liegt weitab der Zivilisation in British Columbia.