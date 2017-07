Böttingers Bücher - Durch die Heimat mit Frank Goosen und Melanie Raabe

10.07.2017 | 29:00 Min. | WDR

Der eine ist in Bochum geboren und geblieben, die andere lebt in Köln und träumt von Hollywood. In der zweiten Folge ihrer neuen WDR-Bücherreihe besucht Bettina Böttinger Ruhrpott-Autor Frank Goosen und Melanie Raabe, die als neuer Shootingstar der Krimiszene gilt. Autor/-in: Birgit Quastenberg