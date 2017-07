Was liest Du? - Jochen Malmsheimer

10.07.2017 | 44:00 Min. | Verfügbar bis 17.07.2017 | WDR

"Was liest du?", fragt Jürgen von der Lippe den Kabarettisten Jochen Malmsheimer und plaudert mit ihm auf bekannt amüsante Weise über die gemeinsamen Lieblingsschmöker. Gelesen wird einfach mal drauf los - auch in verteilten Rollen. Diesmal unter anderem aus "Gott bewahre" von John Niven, eine absurde Geschichte über Nächstenliebe, in der Gott seinen Sohn Jesus erneut zurück auf die Erde schickt um Gutes zu tun. Als JCs Mission, die Massen zu erreichen, zu scheitern droht, greift er zum letzten Mittel und nimmt an einer Castingshow teil. Jürgen von der Lippe und Jochen Malmsheimer haben noch weitere witzige Bücher aufgestöbert, unter anderem auch von Horst Evers, der über die Tücken des Daseins schreibt: "Das Komplizierte am Leben ist das Leben an sich."