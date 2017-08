Herr Alsmann trifft Frau Hielscher

Götz Alsmann, Musiker und Entertainer, verehrt seit vielen Jahren die Grand Dame des deutschen Chansons, gleichzeitig eine unserer letzten Leinwand-Göttinnen: Margot Hielscher. Geboren in Berlin kurz nach dem Ersten Weltkrieg, war Margot Hielscher Zeitzeugin fast eines ganzen Jahrhunderts. Aufgewachsen in einem ebenso gutbürgerlichen wie musisch interessierten Elternhaus, wagte sie als Kostümbildnerin Heinz Rühmanns kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs den Schritt vor die Kamera und wirkte neben Zarah Leander, Hans Söhnker, Ferdinand Marian, Paul Dahlke, Peter van Eyck und vielen anderen in zahlreichen großen Spielfilmen mit. Nicht zuletzt ihre Fähigkeiten als Sängerin und Pianistin verhalfen ihr dabei zu außergewöhnlichen Rollen. Autor/-in: Klaus Michael Heinz