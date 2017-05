Tierschutz in Afrika als Entwicklungshilfe

Wenn Hilfsorganisationen Mitarbeiter in Krisenregionen schicken, ist das Wohlergehen der Tiere vor Ort meist zweitrangig. Nicht so für die Mitarbeiter von „Tierärzte ohne Grenzen“. Sie leisten in krisengeschüttelten Ländern Tierschutzarbeit, denn oft ist das Wohl der Tiere eng mit dem Wohl der Menschen verbunden. Sie können die Arbeit von "Tierärzte ohne Grenzen" unterstützen. Alles was Sie dafür tun müssen ist, Ihr Tier an einem bestimmten Tag impfen zu lassen.