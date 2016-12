Video starten, abbrechen mit Escape

Mit großen Schleppnetzen werden auf unseren Weltmeeren Tag für Tag Abertausende Tonnen Fisch an Bord der Schiffe gezogen. Viele von ihnen werden durch die schiere Masse schon in den Netzen zerquetscht, ersticken an Bord oder erleiden durch den plötzlichen Druckunterschied Verletzungen. Geschlachtet wird im Fließbandverfahren, meistens ohne Betäubung. Dabei gelten in Deutschland hohe Standards, wenn es um die Schlachtung von Tieren geht. Laut dem deutschen Tierschutzgesetz dürfen Wirbeltiere nämlich nur unter der Vermeidung von Schmerzen getötet werden, da es sich sonst um Tierquälerei handelt. Doch beim Fischfang scheint das in der Regel keine Beachtung zu finden, da offenbar davon ausgegangen wird, dass Fische keine Schmerzen empfinden. | video