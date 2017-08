Ich werde jetzt Bäuerin! Großer Traum, harter Alltag

10.08.2017 | 28:52 Min. | WDR

"Geiler Arbeitsplatz, oder?" Silke Roitzheim (39) breitet ihre Arme aus und lässt den Blick über den Acker nahe Bornheim schweifen. Dafür hat sie ihren Job in der Autoindustrie aufgegeben. Auch Anja Wolf (35) schmeißt ihr Studium der Kulturwissenschaften und lernt in der Schweiz das traditionelle Käsemachen. "Das war alles so echt und unmittelbar. Es braucht so wenig für ein gutes Leben, hatte ich das Gefühl." Ein Jahr begleitet Tag7 die beiden Jungbäuerinnen und ihre Familien. Wird sich ihr Traum auf ein selbstbestimmtes und nachhaltiges Leben erfüllen? Autorin: Insa Onken

