Hirschhausen im Altenheim

23.11.2017 | 28:49 Min. | WDR

Auf der Suche nach Antworten verbringt Eckart von Hirschhausen für diesen Film drei Tage in einem Altenheim der Diakonie in Düsseldorf. Alt sein auf Probe. Wie sieht der Alltag in einem Heim aus? Wer sind die Bewohner? Welche Geschichten haben sie zu erzählen? Autor/-in: Krischan Dietmaier, Stefan Otter

Download Video: Hirschhausen im Altenheim.