Der beste Weg auf die Welt - Kaiserschnitt oder natürliche Geburt?

09.02.2017 | 28:35 Min. | UT | Verfügbar bis 09.02.2018 | WDR

In Deutschland wird inzwischen jedes dritte Kind per Kaiserschnitt geholt – warum? Die Kaiserschnittquote hat sich in den letzten zwanzig Jahren verdoppelt, doch die wenigsten Eingriffe haben zwingende medizinische Gründe.