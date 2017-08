Durch den Teutoburger Wald

23.08.2017 | 43:40 Min. | Verfügbar bis 23.08.2018 | WDR

Ein Dackel, der sich mit jedem Pferd am Wegesrand anlegt und eine Kanutour im strömenden Regen - Teilzeit-Wanderer Ludger Stratmann muss dieses Mal einiges aushalten. Zu allem Überfluss hat Sabine Heinrich, mit der er ein Stück des Weges zurücklegen will, auch noch einiges an seiner Wandergarderobe auszusetzen. Dafür trifft er am Ende des Tages aber auf ein paradiesisches Fleckchen Erde, wo er sein müdes Haupt betten kann. Autor/-in: Jutta Pinzler und Iris Bettray