Sport inside - Sendung vom 23.04.2017

23.04.2017 | 30:26 Min. | Verfügbar bis 23.04.2018 | WDR

In unserer Sendung vom 23.04.2017 schauen wir, wie der Fußball und die Gesellschaft in Ägypten fünf Jahre danach mit der Katastrophe von Port Said umgehen. Außerdem geht es um Schwarzgeldzahlungen im Amateurfußball und den Mangel an Autonomie im organisierten Sport.