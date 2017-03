Livestream - Lotte gegen Kiel

28.03.2017 | 02:15:00 Min. | Verfügbar bis 28.03.2017 | WDR

In einem Nachholspiel der 3. Liga ist Holstein Kiel zu Gast bei den Sportfreunden Lotte - und es ist ein echtes Spitzenspiel, denn für beide Teams ist der Aufstieg noch in Reichweite. Sehen Sie die Partie hier am Dienstag ab 19 Uhr im Livestream.