Sexueller Missbrauch im Reitsport – „Mit 100 km/h gegen eine Betonwand“

Sport im Westen | 23.07.2017 | 19:18 Min. | Verfügbar bis 23.07.2018 | WDR

Mehr als 200 000 Mädchen in Deutschland sind in einem Reitverein organisiert. Die Liebe zum Pferd zieht sie magisch an. Der Reitstall - für sie ein wichtiges soziales Umfeld, ihre zweite Heimat. Das nutzen auch Täter aus: Extra-Reitunterricht, besondere Unternehmungen mit dem Tier oder das Reiten spezieller Pferde sind Vergünstigungen, die die Männer den Mädchen bieten. Manchmal erwarten sie dafür etwas – Körperkontakt bis hin zum Geschlechtsverkehr. Ein Kreislauf der Abhängigkeit beginnt. Autor/-in: Welf Konieczny