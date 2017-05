Wie gut wirken Mittel gegen Schimmel?

Servicezeit | 02.05.2017 | 06:11 Min. | WDR

Schwarze Flecken an Kellerwänden, kalten Außenwänden, in der Küche oder im Bad: Schimmel in der Wohnung ist nicht nur hässlich, er gefährdet auch die Gesundheit. Ein Mittel gegen Schimmel muss her. Aber welches hilft am besten gegen Schimmel? Markt testet sechs Produkte an einer stark mit Schimmel befallenen Wand.