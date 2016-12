Wer braucht denn sowas? Ausgefallene Produkte im Test

30.12.2016 | 29:22 Min. | WDR

Ist eine „Espressomaschine to go“ wirklich praktisch? Was taugt eine aufsetzbare Panoramalinse für Handys? Ist ein Beefer tatsächlich der perfekte Grill für Steaks? Was kann ein Drei-in-Eins-Apfelschäler? Yvonne Willicks und ihr Testteam liefern amüsante Antworten.