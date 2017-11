Schleichwerbung auf Instagram

Servicezeit | 08.11.2017 | 06:02 Min. | WDR

Millionen Nutzer von Instagram in Deutschland teilen täglich bunte Bilder zu Themen wie Beauty, Mode oder Fitness. Es ist oft nicht erkennbar, was Werbung und was normaler Inhalt ist. Kein Wunder, dass das soziale Netzwerk "Instagram" zum Liebling der Werbeindustrie geworden ist. Autor: Steffen Berner