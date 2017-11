Kleingedrucktes auf Verpackungen

Servicezeit | 07.11.2017 | 05:54 Min. | Verfügbar bis 07.11.2018 | WDR

Keine Frage: Auf den meisten Lebensmittel-Verpackungen steht drauf, was drin steckt. Allerdings oft so klein, dass man als Kunde ohne Lupe kaum was lesen kann. Warum ist das so? Wir haben unseren Reporter Immo losgeschickt. Autoren: Immo Mäueler, Jens Gerke