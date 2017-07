Fünf Fallen in der Wellness- und Kosmetikbranche

24.07.2017 | 29:22 Min. | WDR

In unser Aussehen investieren wir pro Jahr im Schnitt über 13 Milliarden Euro – das entspricht rund 800 Tausend Kleinwagen. Der Markt für Anti-Falten-Produkte, Abspeck-Methoden und Fitness boomt. Im Hype um die Selbstoptimierung tappen Verbraucher in so manche Falle. Autorin: Claudia Wolfgramm

