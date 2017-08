Erstaunlich, aber wahr! Gut Gegrillt

08.08.2017 | 29:20 Min. | WDR

Deutschland ist Grill-Land! Fast drei Kilogramm Fleisch isst jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Am liebsten Schweinefleisch, gefolgt von Geflügel und Rind. Gegrillt wird bei der Mehrheit mit Holzkohle, aber immerhin 27 Prozent setzen auf ein Elektrogerät und weitere 14 Prozent auf einen Gasgrill. Doch wie grillt man nun was am besten? Das erklärt Daniel Aßmann geht auf Grill-Tour durch NRW und holt sich bei echten Grill-Experten die besten Tipps.

Download Video: Erstaunlich, aber wahr! Gut Gegrillt.