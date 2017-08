Duell der Dauercamper (Folge 1)

04.08.2017 | 29:14 Min. | Verfügbar bis 04.08.2018 | WDR

Nordrhein-Westfalen ist mit seinen Stauseen, Kanälen und Flüssen ein Paradies für Dauercamper. In unserem dreiteiligen "Duell der Dauercamper" treten drei Platzbesitzer gegeneinander an, die ihre Parzelle umgestalten wollen. Wer gestaltet seine Parzelle am schönsten und gewinnt dabei die Herzen der Zuschauer? Denn die bestimmen per Online-Abstimmung den Gewinner. Moderator Daniel Aßmann begleitet die Kandidaten und kommentiert humorvoll Fortschritte, Probleme und Erfolge der Camper.

Download Video: Duell der Dauercamper (Folge 1).