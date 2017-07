Ausgerechnet - Kreuzfahrt

25.07.2017 | 43:32 Min. | WDR

Was früher einmal fast unerschwinglich und Luxus war, ist mittlerweile zum günstigen Massentourismus geworden. Ob in einer Innenkabine oder luxuriöser mit Außenbalkon, eine Kreuzfahrt findet je nach Schiff und Ausrichtung immer mehr Fans. Daniel Aßmann erkundet in "Ausgerechnet: Kreuzfahrt", worin für viele der Reiz solch eines Urlaubs steckt, was man für sein Geld bekommt und wo die versteckten Kosten bei solch einer Reise liegen. Fünf Tage war er auf dem Mittelmeer unterwegs und blickte hinter die glitzernden Kreuzfahrtkulissen.

