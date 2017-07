2 für 300 in Dublin

27.07.2017 | 29:22 Min. | UT | WDR

Raue See, gemütliche Pubs, viel Musik und noch mehr Herzlichkeit - das ist Dublin! In der neuesten Folge von "2 für 300" betreten Tamina Kallert und ihr Kameramann Uwe Irnsinger auf der Suche nach dem perfekten Wochenende zum ersten Mal die grüne Insel. Ihre Mission: Mit maximal 300 Euro im Gepäck zwei Tage lang die Stadt an der Liffey erobern.

Download Video: 2 für 300 in Dublin.