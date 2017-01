Rockpalast: Drawing Circles - Crossroads 2016

Das junge Trio aus Bonn (alle sind Anfang 20) existiert seit 2011 und spielt Ambient Alternative, am Song orientiert aber mit einer offensichtlichen Freude am Sound. Dabei verbinden die drei Musiker die zerbrechliche Atmosphäre von Daughter mit der unmittelbaren Wucht von Bands wie Brand New oder Hot Water Music.