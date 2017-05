Rockpalast BACKSTAGE: Scorpions beim Kinodreh

08.05.2017 | 29:12 Min. | WDR

Regisseur Philipp Kadelbach verfilmt aktuell den Frank-Goosen-Roman "So viel Zeit", u.a. mit Armin Rohde, Jan-Josef Liefers und Jürgen Vogel in den Hauptrollen. Die Geschichte dreht sich um fünf Männer über vierzig, die eine Rockband gründen. Dabei transportiert Frank Goosen den rebellischen Geist der 70er Jahre ins Heute. Deutschlands erfolgreichster Rock-Export der letzten 50 Jahre, die Scorpions, übernehmen eine Cameo-Rolle in der Verfilmung des Romans, die 2018 in die Kinos kommen wird.