Best of 40 Jahre Rockpalast

29.07.2017 | 02:49:02 Min. | Verfügbar bis 31.07.2017 | WDR

In unserer Best Of-Sendung zeigen wir denkwürdige, wilde und magische Momente aus 40 Jahren Rockpalast-Live-Konzerten. So bunt wie die Geschichte des Rockpalast selbst ist auch die Auswahl an Künstlern, die wir in unsere Compilation aufgenommen haben. Von David Bowie bis Rammstein, von Faith No More bis Jan Delay reicht die Bandbreite.