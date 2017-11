Wie tödlich ist MRSA wirklich?

Quarks | 14.11.2017 | 02:51 Min. | WDR

Wer den MRSA-Keim hat, schwebt in tödlicher Gefahr – das hat sich in vielen Köpfen festgesetzt. Aber ist das wirklich so? Wir haben nachgerechnet. Autor/-in: Eva Schultes