Die Moden der Ernährung: teuer, widersprüchlich, unsinnig?

27.12.2016 | 43:46 Min. | AD | DGS | UT | WDR

Wer will sich nicht gesund ernähren? Doch was genau gesund ist, scheint abhängig vom Zeitgeist zu sein. Bestimmte Lebensmittel sind mal "in", mal "out". Doch wer findet sich im Dschungel der Ernährungstipps noch zurecht? Quarks & Co klärt auf.