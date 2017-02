Bauchschmerzen! Was hilft?

07.02.2017 | 43:01 Min. | AD | DGS | UT | WDR

Wenn irgendwas weh tut, dann ist es häufig der Bauch. Aber was steckt dahinter? Bauchweh kann unzählige Ursachen haben: von harmlos bis lebensbedrohlich, von Verstopfung bis Herzinfarkt. Oder vielleicht ein chronisches Problem, Reizdarm etwa? Quarks & Co erklärt, worauf man achten muss und was wirklich hilft.