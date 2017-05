Der Supermarkt – Die Geheimnisse seines Erfolgs

03.05.2017 | 58:58 Min. | SWR

Supermärkte kennt jeder – durchschnittlich drei Mal pro Woche kaufen die Deutschen dort ein. Doch über das Innenleben eines Supermarktes wissen die meisten Menschen nur wenig. Planet Wissen blickt hinter die Regale: Mit welchen Tricks arbeiten die Händler, wie werden wir beim Gang durch einen Markt gesteuert und beeinflusst? Welche Logistik ist nötig, damit auch an einem heißen Sommerwochenende das Grillfleisch nicht ausgeht? Wir beleuchten, was sich seit der Eröffnung des ersten Supermarkts verändert hat und wie wir in Zukunft Lebensmittel einkaufen werden – per Mausklick von Zuhause aus oder doch ganz anders?