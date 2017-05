Drei Frauen, ein Geheimnis

11.05.2017 | 40:57 Min. | WDR

Stefanie Brockhaus ist schwanger, doch der Zeitpunkt dafür ist denkbar ungünstig: Sie hat bereits ein kleines Kind und ihr Partner möchte kein zweites. Abtreibung kommt für sie nicht in Frage. Sie muss an ihre Mutter denken. Und an die Mütter vor ihr. Waren ihre Kinder eigentlich geplant? Stefanie beginnt Fragen zu stellen und erfährt so nach und nach das Geheimnis ihrer Familie.