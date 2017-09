Mittagstisch vom Discounter

Markt | 20.09.2017

Kalbsragout, Möhrengemüse, Frikadellen und Püree - Mittagstisch aus der Kühltheke statt in der Kantine? Verschiedene Discounter bieten täglich andere frische Fertiggerichte für unter drei Euro an. Angeblich nur mit natürlichen Zutaten und hochwertigem Fleisch. Was können sie? Wir checken Preis, Geschmack und Zeitfaktor für diese Art des Mittagessens. Autor: Christian Link